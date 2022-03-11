До 2500 обращений поступает в службу скорой помощи Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В информационно-оперативный диспетчерский отдел службы скорой медицинской помощи на номер 103 в сутки поступает до 2500 обращений. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В УОЗ отметили, что в период сезонных заболеваний, таких как, например, ОРВИ количество обращений возрастает до 4000, а в острый период пандемии COVID-19 регистрировалось до 8000 звонков.

«Поступает очень много обращений, относящихся к четвертой категории (не экстренные). Такой вызов мы передаем в отделения скорой медицинской помощи при городских поликлиниках. Также есть обращения, носящие консультативный характер. Из 2500 звонков около 300 относятся к компетенции контакт-центра фонда социального медицинского страхования и Телемедицинского центра», - заявили в пресс-службе управления общественного здоровья.