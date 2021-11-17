До 25 градусов мороза ожидается на востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18-19 ноября с Антлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно в виде снега), на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер в северной половине страны с метелью. 20 ноября, с вторжением холодного Северо-Западного антициклона, на большей части республики ожидается прекращение осадков, однако на западе и северо-западе страны, под влиянием очередного циклона, вновь пройдут осадки (дождь, снег).

Колебание температуры воздуха на западе Казахстана ночью 0-5 до 5-10 мороза, на северо-западе, севере, в центре от 5-15 до 15-25 мороза, в южных регионах понижение температуры воздуха от 5-13 до 8-16 мороза, на востоке от 2-10 до 15-25 мороза.