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    04:17, 02 Май 2024 | GMT +6

    До 24 человек увеличилось число погибших в результате обвала шоссе в Китае

    Обвал шоссе на юге Китая
    Фото: CCTV

    До 24 человек увеличилось число погибших в результате случившегося рано утром в среду обвала на участке скоростной автомагистрали «Мэйда» (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун в Южном Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Как сообщалось, обвал шоссе произошел на юге Китая.

    — 20 автомобилей оказались в ловушке. Еще 30 человек были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, — заявили местные власти.

    По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184,3 кв. м.

    На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.

    По словам официальных лиц, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.

    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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