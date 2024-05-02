До 24 человек увеличилось число погибших в результате обвала шоссе в Китае

До 24 человек увеличилось число погибших в результате случившегося рано утром в среду обвала на участке скоростной автомагистрали «Мэйда» (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун в Южном Китае. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщалось, обвал шоссе произошел на юге Китая.

— 20 автомобилей оказались в ловушке. Еще 30 человек были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, — заявили местные власти.

По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184,3 кв. м.

На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.

По словам официальных лиц, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.