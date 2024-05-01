Обвал шоссе произошел на юге Китая

В среду произошел обвал на участке скоростной автомагистрали Мэйда, расположенной в провинции Гуандун на юге Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

По информации местных властей, 18 автомобилей оказались затянуты в ловушку, и 31 человек был госпитализирован.

Как сообщает CCTV, погибли не менее 19 человек.

Правительство города Мэйчжоу уточнило, что инцидент произошел около 2:10 ночи на участке дороги в городе Мэйчжоу. В настоящее время автодорога закрыта, проводятся спасательные работы, и выясняются причины произошедшего ЧП.