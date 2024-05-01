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    12:00, 01 Май 2024 | GMT +6

    Обвал шоссе произошел на юге Китая

    Обвал шоссе произошел на юге Китая
    Фото: CCTV

    В среду произошел обвал на участке скоростной автомагистрали Мэйда, расположенной в провинции Гуандун на юге Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    По информации местных властей, 18 автомобилей оказались затянуты в ловушку, и 31 человек был госпитализирован.

    Как сообщает CCTV, погибли не менее 19 человек.

    Правительство города Мэйчжоу уточнило, что инцидент произошел около 2:10 ночи на участке дороги в городе Мэйчжоу. В настоящее время автодорога закрыта, проводятся спасательные работы, и выясняются причины произошедшего ЧП.

    Теги:
    Китай КНР Происшествия Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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