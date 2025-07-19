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    22:51, 18 Июль 2025 | GMT +5

    На сумму 1,1 млрд тенге установят 22 гидропоста в Казахстане

    Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    природа
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    — На сегодня деятельность в сфере метеорологического мониторинга, гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды регулируется Кодексом. В соответствии со статьей 154 Кодекса вышеуказанные виды мониторинга являются частью Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов. Принципы государственной политики в данной сфере, в том числе цели и задачи мониторинга регламентируются разделом 8 Кодекса «Государственный мониторинг окружающей среды и природных ресурсов», — отметил Олжас Бектенов.

    По его словам, согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы, до 2030 года запланировано строительство 42 новых гидрологических постов и открытие 3 снегомерных маршрутов в горах.

    — Комплексным планом развития водной отрасли на 2024–2028 годы предусматривается расширение сети гидрологического мониторинга (22 гидропоста на сумму 1,1 млрд тенге). Кроме того, в рамках разработанной Программы модернизации Национальной гидрометеорологической службы на 2025–2030 годы за счет средств утилизационного сбора планируется приобретение техники и оборудования, — сообщил глава Правительства.

    Ранее мы писали о том, примут ли в Казахстане отдельный закон «О гидрометеорологической службе».

    Теги:
    Гидрология Правительство РК Депутаты Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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