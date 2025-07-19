Примут ли в Казахстане отдельный закон о гидрометеорологической службе

— В настоящее время правовое регулирование деятельности в области гидрометеорологии определено разделом 9 «Деятельность в сфере метеорологическогомониторинга, гидрологического мониторингаи мониторинга состояния окружающей среды» Экологического кодекса (далее — Кодекс) и действующими нормативными правовыми актами. Международные обязательства Казахстана осуществляются в рамках Всемирной метеорологической организации, а также многостороннего и двустороннего сотрудничества, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

Таким образом, по его словам, основополагающие функции, задачи, структура, механизмы координации и взаимодействия в сфере гидрометеорологической деятельности уже регламентированы на законодательном уровне и подкреплены нормативными актами Правительства и уполномоченных органов.

— В этой связи вопрос разработки и принятия отдельного Закона «О гидрометеорологической службе» не рассматривается, — дополнил Премьер-министр.

Ранее мы писали, что новый Водный кодекс вступил в силу в Казахстане.