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    19:08, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Примут ли в Казахстане отдельный закон о гидрометеорологической службе

    Вопрос разработки и принятия отдельного Закона «О гидрометеорологической службе» в Казахстане не рассматривается. Об этом сообщил Премьер — министр Олжас Бектенов в ответ  на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Рrimeminister.kz

    — В настоящее время правовое регулирование деятельности в области гидрометеорологии определено разделом 9 «Деятельность в сфере метеорологическогомониторинга, гидрологического мониторингаи мониторинга состояния окружающей среды» Экологического кодекса (далее — Кодекс) и действующими нормативными правовыми актами. Международные обязательства Казахстана осуществляются в рамках Всемирной метеорологической организации, а также многостороннего и двустороннего сотрудничества, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос. 

    Таким образом, по его словам, основополагающие функции, задачи, структура, механизмы координации и взаимодействия в сфере гидрометеорологической деятельности уже регламентированы на законодательном уровне и подкреплены нормативными актами Правительства и уполномоченных органов.

    — В этой связи вопрос разработки и принятия отдельного Закона «О гидрометеорологической службе» не рассматривается, — дополнил Премьер-министр.

    Ранее мы писали, что новый Водный кодекс вступил в силу в Казахстане. 

    Теги:
    Гидрология Закон и право Депутаты Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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