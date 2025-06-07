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    23:23, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    До 2028 года Узбекистан запустит собственный спутник

    Узбекистан планирует запустить в космос собственный научно-технический спутник до 2028 года. Об этом сообщил в беседе с собственным корреспондентом агентства Kazinform заместитель директора агентства «Узбеккосмос» Мухиддин Ибрагимов.

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    Фото: freepik.com

    «В этом году 7 студентов из нашей страны направлены в магистратуру Технологического института Кюсю в Японию. Им поставлена такая задача: в ходе обучения разработать проект спутника, собрать его и запустить в космическое пространство. Если наши студенты начнут обучение в этом году, то к 2027 году они его завершат. Здесь нужно понимать, что для запуска спутника нужно заключить договоры с компаниями. Согласно нашему плану, Узбекистан запустит свой спутник до 2028 года», – сказал М.Ибрагимов.

    По его словам, в настоящее время узбекская сторона ведет переговоры с компанией SpaceX.

    «Страны мира заранее определили время вывода своих спутников в космос, дали задания. В частности, сроки утверждены 2-3 года назад. Кроме того, количество запусков ограничено. Поэтому нужно учитывать и это обстоятельство», – сказал Мухиддин Ибрагимов.

    Напомним, в апреле этого года сообщалось, что Узбекистан совместно с компанией Илона Маска SpaceX рассматривает возможность запуска спутника.

    Вместе с тем, в начале года Мухиддин Ибрагимов сообщил, что Узбекистан запустит спутник совместно со странами-членами ОТГ.

    Добавим, в прошлом году Узбекистан присоединился к международному договору, направленному на исследование космического пространства.

    Казахстан и Узбекистан в 2022 году заключили межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

    Теги:
    Узбекистан Освоение космоса Мировые новости Центральная Азия Космос
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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