До 2028 года Узбекистан запустит собственный спутник

«В этом году 7 студентов из нашей страны направлены в магистратуру Технологического института Кюсю в Японию. Им поставлена такая задача: в ходе обучения разработать проект спутника, собрать его и запустить в космическое пространство. Если наши студенты начнут обучение в этом году, то к 2027 году они его завершат. Здесь нужно понимать, что для запуска спутника нужно заключить договоры с компаниями. Согласно нашему плану, Узбекистан запустит свой спутник до 2028 года», – сказал М.Ибрагимов.

По его словам, в настоящее время узбекская сторона ведет переговоры с компанией SpaceX.

«Страны мира заранее определили время вывода своих спутников в космос, дали задания. В частности, сроки утверждены 2-3 года назад. Кроме того, количество запусков ограничено. Поэтому нужно учитывать и это обстоятельство», – сказал Мухиддин Ибрагимов.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что Узбекистан совместно с компанией Илона Маска SpaceX рассматривает возможность запуска спутника.

Вместе с тем, в начале года Мухиддин Ибрагимов сообщил, что Узбекистан запустит спутник совместно со странами-членами ОТГ.

Добавим, в прошлом году Узбекистан присоединился к международному договору, направленному на исследование космического пространства.

Казахстан и Узбекистан в 2022 году заключили межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.



