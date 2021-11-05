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До 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты

5 Ноября 2021 14:00
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До 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно продолжается газификация населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации региональной службы коммуникаций, проблема обеспечения сельского населения Шуского района голубым топливом решилась для жителей села Абай Ондирисского сельского округа.

«На сегодня из запланированных в Шуском районе 20 населенных пунктов пять обеспечено природным газом. В остальных 15 населенных пунктах строительные работы ведутся согласно производственному графику.

Одними из тех, в чьи дома подключены к голубому топливу, стали жители села Абай Ондирисского сельского округа Шуского района», - пояснили в ведомстве.

Председатель совета старейшин сельского округа Тобахан Байгисиев от имени общественности поблагодарил руководство района и села за поддержку и столь значимый для аульчан подарок.

Работу по газификации ведет районный филиал «КазТрансГазАймак», стоимость подводки газа к жилому дому составляет 300 тысяч тенге. Большая часть сельского населения намерена подключиться к газу. В этом году на строительство 25 объектов газоснабжения в регионе предусмотрены 10,8 млрд. тенге. Из них 17 проектов будут завершены к концу года, 8 проектов – в 2022 году.

Так, в Рыскуловском районе из 42 населенных пунктов на территории района к 24 полностью подведен газ. Разработана проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы по газификации 11 из 18 сел.

В Таласском районе в 2022 - 2023 годах планируется газифицировать села Акколь, Актобе и Кызылауит. На эти цели выделено 2,7 миллиарда тенге.

В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева национальным оператором АО «КазтрансГаз» совместно с акиматом Жамбылской области проведены работы по прокладке подводящих газопроводов к семи населенным пунктам Кордайского района. Проект общей стоимостью 5,7 млрд тенге дал возможность запланировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к нескольким населенным пунктам. Продолжением станет строительство газопровода протяженностью 42 км и стоимостью 3,7 млрд силами АО «КазТрансГаз» за счет инвестпрограммы. Вторая фаза включает реконструкцию АГРС «Кордай» с увеличением ее пропускной способности.

На сегодня в Жамбылской области газифицировано чуть более половины населенных пунктов. Тем не менее, природным газом обеспечено порядка 900 тысяч человек при общей численности населения жамбылского региона 1,2 млн.

До конца 2021 года планируется обеспечить природным газом 16 тысяч человек в 20 населенных пунктах области и довести долю газификации области до 257 населенных пунктов из 371.

Вопрос газификации населенных пунктов остро стоит в Мойынкумском, Сарысуском и Рыскуловском районах. Планируется, что остальные населенные пункты Жамбылской области будут газифицированы в 2020 - 2027 годах.

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#Жамбылская область   #Газификация  
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Автор:

Галина Скрипник

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