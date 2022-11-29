До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК

29 Ноября 2022, 11:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспечение строящихся школ педагогическими кадрами – одна из важнейших задач. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа в этом направлении ведется. Здесь хотел бы остановиться на следующих вопросах. За последние пять лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, из которых по грантам – более 31 тысячи. При этом, по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников. Фактическая потребность такова. До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

В целом, по словам министра, для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы.

«Тем самым, выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется. Нет необходимости в дополнительной подготовке педагогов. Для нас важно не количество учителей, а повышение качества подготовки и уровня их квалификации. В этом направлении нами совместно с Министерством науки и высшего образования проводится системная работа по аккредитации стандартов педагогических программ и подготовки кадров», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.