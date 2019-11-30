До 2021 года в Жамбылской области планируется строительство трех водохранилищ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новые водохранилища помогут решить давнюю проблему дефицита поливной воды в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Берик Ныгмашев, строительство трех водохранилищ на территории области позволит гарантированно подавать аграриям воду на полив в вегетационный период.

«Конечно, орошаемые земли требуют постоянного источника воды, - сказал спикер. - Учитывая это, приводятся в порядок и водоемы области. К примеру, завершены работы по реконструкции водохранилищ Караконуз, Тасоткель, Ынталы. Это дало возможность обеспечить доступ влаги на 44,3 тысячи гектаров земель. Кроме того, до 2021 года на территории Жамбылской области планируется строительство трех водохранилищ объемом 40,9 млн кубометров».

Планируется построить водохранилища Ыргайты на реке Ыргайты и Калгутты на реке Калгутты в Кордайском районе, а также водохранилище Акмола на реке Талас в Байзакском районе.

«После ввода в строй данных объектов повысится эффективность доставки поливной воды на 34,5 тысячи гектаров орошаемых земель», - почеркнул Берик Ныгмашев.

Напомним, периодически возникает проблема нехватки поливной воды в южных областях Казахстана. В государственной программе по развитию Агропромышленного комплекса страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров. Планируется увеличить площади поливных земель в два раза - до 229 тысяч гектаров. Кроме того, принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания.

Отметим, что ежегодно до 10% поливных земель региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке. Из-за дефицита поливной воды крестьянские хозяйства подчас вынуждены уменьшать посевные площади.