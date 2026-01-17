РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:03, 16 Январь 2026 | GMT +5

    До 200 гостей и без кредитов: проведение торжеств намерены упорядочить в Кыргызстане

    В Кыргызстане разработали порядок организации и проведения семейных торжеств и поминальных обрядов, направленный на недопущение чрезмерной расточительности, показной роскоши и необоснованных расходов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Соответствующий проект постановления кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение.

    Меры будут способствовать укреплению общественного согласия, снижению социальной напряженности, вызванной чрезмерными расходами и повышению качества жизни граждан.

    Согласно документу, порядок применяется к следующим семейным торжествам:

    • свадьбы;
    • проводы невесты;
    • праздники по случаю укладывания в колыбель, разрезания пут, обрезания;
    • религиозные обряды: «Хадж», «Умра»;
    • похороны и поминальные мероприятия (три дня, семь дней, сорок дней, годовщина).

    При проведении свадеб и других семейных торжеств рекомендуется:

    • ограничить количество гостей до 200 человек;
    • не допускать крупномасштабные свадьбы (более 350 человек)
    • ограничиться забоем одной головы крупного рогатого скота или одной лошади;
    • свадьбы должны проводиться с учетом материальных возможностей молодоженов и их родителей, без привлечения долгов и кредитных средств.

    Не допускаются:

    • свадебные кортежи, состоящие более чем из трех автомобилей;
    • фейерверки и чрезмерные шоу-программы;
    • принуждение к дорогим подаркам;
    • расточительные традиции, такие как «кийит кийгизүү» (одаривание одеждой), «себет берүү» (дарение корзин с угощениями), «түштөнүү» (организация обедов).

    При проведении похорон и поминок рекомендуется:

    • мероприятие в день похорон без забоя скота и без ограничения количества участников;
    • проведение годовщины поминок на добровольной основе (не является обязательным);
    • на последующих поминках забой мелкого скота или, по выбору организаторов, лошади или одной головы крупного рогатого скота;
    • вместо проведения поминок заниматься благотворительностью, делать пожертвования мечети или на общественные нужды.

    Инициаторы отмечают, что документ направлен не на ограничение свободы граждан в проведении обрядов и традиций, а на формирование разумного, сбалансированного и ответственного подхода с учетом их социально-экономического положения.

    Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
