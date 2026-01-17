До 200 гостей и без кредитов: проведение торжеств намерены упорядочить в Кыргызстане

Соответствующий проект постановления кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение.

Меры будут способствовать укреплению общественного согласия, снижению социальной напряженности, вызванной чрезмерными расходами и повышению качества жизни граждан.

Согласно документу, порядок применяется к следующим семейным торжествам:

свадьбы;

проводы невесты;

праздники по случаю укладывания в колыбель, разрезания пут, обрезания;

религиозные обряды: «Хадж», «Умра»;

похороны и поминальные мероприятия (три дня, семь дней, сорок дней, годовщина).

При проведении свадеб и других семейных торжеств рекомендуется:

ограничить количество гостей до 200 человек;

не допускать крупномасштабные свадьбы (более 350 человек)

ограничиться забоем одной головы крупного рогатого скота или одной лошади;

свадьбы должны проводиться с учетом материальных возможностей молодоженов и их родителей, без привлечения долгов и кредитных средств.

Не допускаются:

свадебные кортежи, состоящие более чем из трех автомобилей;

фейерверки и чрезмерные шоу-программы;

принуждение к дорогим подаркам;

расточительные традиции, такие как «кийит кийгизүү» (одаривание одеждой), «себет берүү» (дарение корзин с угощениями), «түштөнүү» (организация обедов).

При проведении похорон и поминок рекомендуется:

мероприятие в день похорон без забоя скота и без ограничения количества участников;

проведение годовщины поминок на добровольной основе (не является обязательным);

на последующих поминках забой мелкого скота или, по выбору организаторов, лошади или одной головы крупного рогатого скота;

вместо проведения поминок заниматься благотворительностью, делать пожертвования мечети или на общественные нужды.

Инициаторы отмечают, что документ направлен не на ограничение свободы граждан в проведении обрядов и традиций, а на формирование разумного, сбалансированного и ответственного подхода с учетом их социально-экономического положения.

Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.