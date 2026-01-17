До 200 гостей и без кредитов: проведение торжеств намерены упорядочить в Кыргызстане
В Кыргызстане разработали порядок организации и проведения семейных торжеств и поминальных обрядов, направленный на недопущение чрезмерной расточительности, показной роскоши и необоснованных расходов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий проект постановления кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение.
Меры будут способствовать укреплению общественного согласия, снижению социальной напряженности, вызванной чрезмерными расходами и повышению качества жизни граждан.
Согласно документу, порядок применяется к следующим семейным торжествам:
- свадьбы;
- проводы невесты;
- праздники по случаю укладывания в колыбель, разрезания пут, обрезания;
- религиозные обряды: «Хадж», «Умра»;
- похороны и поминальные мероприятия (три дня, семь дней, сорок дней, годовщина).
При проведении свадеб и других семейных торжеств рекомендуется:
- ограничить количество гостей до 200 человек;
- не допускать крупномасштабные свадьбы (более 350 человек)
- ограничиться забоем одной головы крупного рогатого скота или одной лошади;
- свадьбы должны проводиться с учетом материальных возможностей молодоженов и их родителей, без привлечения долгов и кредитных средств.
Не допускаются:
- свадебные кортежи, состоящие более чем из трех автомобилей;
- фейерверки и чрезмерные шоу-программы;
- принуждение к дорогим подаркам;
- расточительные традиции, такие как «кийит кийгизүү» (одаривание одеждой), «себет берүү» (дарение корзин с угощениями), «түштөнүү» (организация обедов).
При проведении похорон и поминок рекомендуется:
- мероприятие в день похорон без забоя скота и без ограничения количества участников;
- проведение годовщины поминок на добровольной основе (не является обязательным);
- на последующих поминках забой мелкого скота или, по выбору организаторов, лошади или одной головы крупного рогатого скота;
- вместо проведения поминок заниматься благотворительностью, делать пожертвования мечети или на общественные нужды.
Инициаторы отмечают, что документ направлен не на ограничение свободы граждан в проведении обрядов и традиций, а на формирование разумного, сбалансированного и ответственного подхода с учетом их социально-экономического положения.
Ранее сообщалось, что в КР разработали инструкцию по установке памятников и мемориальных знаков умершим. В феврале 2025 года кабинет министров утвердил порядок захоронения тел умерших и установки надмогильных сооружений.