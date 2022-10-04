До 20 тысяч случаев ОРВИ регистрируется ежегодно в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области ежегодно регистрируется до 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, основная доля приходится на детей до 14 лет и составляет 50-60% от общей заболеваемости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, одним из наиболее эффективных мер профилактики гриппа на сегодня является вакцинация.

«Ежегодно из местного бюджета выделяются финансовые средства на проведение иммунизации подлежащего контингента против гриппа. На эпидсезон ОРВИ и гриппа 2022-2023 годов на средства местного бюджета Жетысуской области закуплено 93 500 доз вакцин против гриппа «Гриппол+», в целом по области планируется охватить вакцинацией около 14% населения. Одна доза вакцины обходится в 981,35 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента.

Для проведения бесплатной иммунизации против гриппа определен подлежащий контингент: организованные закрытые учреждения (дом малютки, дом ребенка, дом инвалидов и престарелых, а также специализированные школы-интернаты), часто болеющие дети со сниженным иммунитетом, взрослое население с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины на втором и третьем триместрах беременности. Прививки проводятся в прививочных кабинетах, после осмотра врачом и оформления допуска к иммунизации.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что вакцина «Гриппол +» формирует высокий специфический иммунитет против гриппа и хорошо переносится детьми и взрослыми. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Защитные титры антител к вирусам гриппа после вакцинации лиц разного возраста определяются у 75-92% вакцинированных.