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До 20% сократилось передвижение транспорта в Нур-Султане

19 Марта 2020 13:34
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До 20% сократилось передвижение транспорта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Нур-Султана призвал жителей ограничить передвижение по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определен режим карантина, комендантский час не планируется. Но просьба ограничить передвижение физических лиц, все-таки мы будем обрабатывать территорию города. Очень важный акцент, чтобы с пониманием отнеслись. Передвижение транспорта уменьшилось до 20%», - сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен на онлайн-брифинге в СЦК.

Он также предположил, что передвижение по городу также будет ограничено.

«Скорее всего, передвижение будет ограничено, и работодатели к этому с пониманием относятся, отправляя сотрудников на онлайн-работу», - обратился заместитель акима.

По последним данным в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Здравоохранение, Транспорт, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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