До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись в РК
В Правительстве на совещании под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели ход национальной сельскохозяйственной переписи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.
По данным Бюро национальной статистики, на платформе Sanaq.gov.kz на 28 августа 2025 года зарегистрировано 236,9 тыс. сельхозформирований, опрос завершили 226,2 тыс., или 85,3% от установленного БНС плана.
В разрезе всех сельхозпроизводителей отчитались 75,4% субъекта, среди них активно действующих – 82,2%.
Глава БНС Максат Турлубаев отметил, что в общий список переписи включены все субъекты, даже те, по которым много лет не поступала никакая информация. Таких предприятий насчитывается свыше 13 тысяч (4,5% от общего перечня).
Среди личных подсобных хозяйств опрос прошли 277,9 тыс. домохозяйств – это в полтора раза выше запланированного. Наибольшая активность отмечена в Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Вместе с тем в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах республиканского значения фиксируется отставание.
В связи с этим было предложено продлить онлайн-этап до 20 сентября только для организованных хозяйств, чтобы максимально охватить аграрные хозяйства без ущерба очной стадии сельхозпереписи.
В целом подчеркнуто, что онлайн-этап показал интерес аграриев и в ряде регионов – эффективное взаимодействие статистиков с акиматами.
С 20 сентября стартует наиболее сложная стадия – выездной этап переписи, который продлится месяц, до 20 октября. Интервьюеры будут обходить хозяйства и собирать данные в формате личных интервью.
- На этом этапе крайне важно выстроить доверительный диалог для получения максимально достоверных данных, — отметил Максат Турлубаев.
Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин подчеркнул:
- Мы все понимаем, насколько важно привести в порядок статистику в сельском хозяйстве. От этого зависят меры господдержки, планы развития отрасли, прогноз налоговых поступлений и многое другое. Радует высокая активность аграриев на онлайн-этапе. Рассчитываю на успешные результаты и при личных обходах, — подчеркнул вице-премьер.
1 августа в Казахстане началась масштабная Национальная сельскохозяйственная перепись.
Ранее сообщалось, какие меры примут в Казахстане для исключения искажения статданных в сельском хозяйстве.