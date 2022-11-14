До 20 градусов мороза ожидается в Казахстане

14 Ноября 2022, 12:24

14 Ноября 2022, 12:24

До 20 градусов мороза ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На погоду республики продолжает оказывать свое влияние Атлантический циклон, вызывая на своем пути осадки, на севере, в центре, юге страны сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике сохраняется метель, гололед, туман, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, 15 ноября в Карагандинской и Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.