До 2,8 млрд субсидий дополнительно выделено на покупку минеральных удобрений - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нехватке удобрений заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из факторов, влияющих на повышение урожайности сельхозкультур является внесение минеральных удобрений. Но к сожалению, при потребности 2,5 млн тонн, в республике вносится всего около 500 тысяч тонн минеральных удобрений», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, для увеличения объемов внесения удобрений в 2020 году предусмотрены субсидии на 26,2 млрд тенге.

«При этом в этом году из республиканского бюджета были выделены дополнительно 2,8 млрд тенге к уже имеющимся 23,3 млрд тенге, что позволит простимулировать приобретение 522 тысяч тонн минеральных удобрений. Это больше на 120 тысяч тонн, чем в прошлом году. По состоянию на 26 мая СХТП доставлено 395 тысяч тонн (76% от плана), при этом на складах хранения в регионах дополнительно имеется около 31,8 тысяч тонн удобрений. Работа по этому направлению будет продолжена», - отметил министр.

С. Омаров рассказал о ситуации с удобрениями в регионах.

«Планомерная динамика внесения удобрений наблюдается в Кызылординской области, где объем внесения минеральных удобрений составляет 93% от нормы, в Северо-Казахстанской области - 36% и в Туркестанской области - 27%. В остальных областях наблюдается низкий уровень внесения минеральных удобрений. Рекомендуем всем акиматам областей уделить особое внимание этому обстоятельству и нарастить объемы приобретения удобрений в целях получения высоких урожаев», - заключил глава МСХ.



