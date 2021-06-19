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До 2,5 млн посещений планируется довести туризм в Туркестане до 2025 года

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Июня 2021, 16:13
До 2,5 млн посещений планируется довести туризм в Туркестане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года планируется довести туризм в Туркестане до 2,5 млн посещаемостей. Об этом рассказал аким области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По посещению мавзолея самый максимальный рекорд за все годы был полторы тысячи в день. Сейчас в день посещают 8 тысяч человек. Мы видим, как растет сам «Керуен-сарай». Это все еще внутренний туризм. Может быть, приезжают из Кызылорды, Шымкента и других городов. Но из других стран еще не приезжают. Наша цель – довести туризм до 2025 года до 2,5 млн человек. Я думаю, это вполне достижимые цифры, судя по динамике», - отметил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

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Ранее аким ответил на вопрос журналиста касательно того, из чего строился комплекс «Керуен-сарай». По его словам, он весь состоит из железобетона, арматуры, здесь все построено с большим запасом, несмотря на то, что сейсмичность в этом регионе незначительная.


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