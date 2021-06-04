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    15:22, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    До 2,1 млрд тенге увеличат сумму субсидий на семена в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделили дополнительные бюджетные средства на субсидирование семян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пояснительной записке к проекту постановления, размещенному на сайте открытых нормативно-правовых актов, говорится, что дополнительные средства в размере 600 млн тенге из бюджета выделяются на основании решения республиканской бюджетной комиссии в связи с потребностью сельхозтоваропроизводителей.

    «Согласовывать бюджетные средства с Министерством сельского хозяйства необходимо в случае уменьшения объема субсидий на семена. Увеличение или перераспределение объемов бюджетных средств по каждой категории субсидируемых семян не согласовывается. Необходимость принятия данного проекта постановления заключается в том, что предусматривается субсидирование семян за фактически приобретенные оригинальные, элитные семена, семена первой репродукции и гибридов первого поколения в объемах утвержденного бюджета», - указано в проекте постановления.

    Расходы на субсидирование семеноводства возрастут до 2,1 млрд тенге. В том числе более 1 млрд тенге – на элитные семена, 24,5 млн тенге – оригинальные, 327,8 млн тенге – семена первой репродукции и 679,5 млн тенге – гибриды первого поколения.

    Ранее в областном акимате сообщали, что сумма субсидирования отрасли сельского хозяйства в этом году составляет 45,2 млрд тенге. Из них 17,1 млрд тенге – субсидии на растениеводство.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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