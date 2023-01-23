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До 19 млн увеличилось поголовье овец в Казахстане

23 Января 2023, 12:05
До 19 млн увеличилось поголовье овец в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об увеличении объема валовой продукции в сфере животноводства сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В животноводстве объем валовой продукции составил 3,6 трлн тенге, увеличившись на 0,9%. Поголовье крупного рогатого скота составило 8,4 млн голов, что на 2,5% больше уровня 2021 года, овец - увеличилось на 2,2%, до 19 млн голов, лошадей – на 7,7%, до 3,7 млн голов, верблюдов – на 4,6%, до 254,6 тысячи голов, птиц – на 3,8%, до 49,5 млн голов», - сказал Абулхаир Тамабек на коллегии ведомства.

В целом республика полностью обеспечена говядиной, бараниной, кониной и яйцом, а по мясу птицы за последние 3 года удалось снизить импортозависимость с 51% до 35%.

«В целях повышения обеспеченности отечественным производством, в животноводстве активно реализуются инвестиционные проекты. В молочном животноводстве в прошлом году было введено 36 молочно-товарных ферм мощностью 52,4 тысячи тонн молока, 7 птицефабрик мясного направления мощностью 41,9 тысячи тонн мяса птицы в год, а также реализован проект по расширению свиноводческого комплекса от 110 тысяч тонн до 198 тысяч тонн в год», - добавил вице-министр.


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