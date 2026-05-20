До 1,9 млн тенге: кому предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане

В апреле 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 104,7 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 123,3 тыс. резюме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По сравнению с мартом количество вакансий увеличилось на 2,1%, тогда как число резюме возросло на 15,1%.

В отраслевой структуре спроса лидирует образование (20,2 тыс. вакансий) и предоставление прочих видов услуг (15,5 тыс. вакансий). Значительный спрос сохраняется также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (10,7 тыс.) и обрабатывающей промышленности (9,5 тыс. вакансий), а также в здравоохранении и социальном обслуживании населения (9,4 тыс. вакансий).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в г. Астане (8,5 тыс.), Павлодарской области (7,2 тыс.), г. Алматы (6,7 тыс.), Акмолинской области (6,6 тыс.) и Карагандинской области (6,4 тыс. вакансий).

В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации — около 46% всех предложений. На высококвалифицированные позиции приходится 27%, низкоквалифицированные специалисты требуются по 27% вакансий.

Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет — 39% всех резюме. Доля соискателей 35-44 лет составляет 28%, 45–54 лет — 20%, а старше 55 лет — 13%. По полу: 53% — женщины, 47% — мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 31% — на высококвалифицированных и 27% — на низкоквалифицированных соискателей.

Позиция пилота в апреле оказалась лидирующей сразу по двум показателям: работодатели предлагали зарплаты около 1,9 млн тенге, тогда как сами соискатели рассчитывали на 3,9 млн тенге. В числе других высокооплачиваемых вакансий — архитектор программного обеспечения (≈1,7 млн) и руководитель по испытаниям оборудования (≈1,6 млн), а среди соискателей с высокими ожиданиями — стюардессы (≈2,1 млн) и челюстно-лицевые хирурги (≈2 млн).

С начала 2026 года на платформе размещено 409 тыс. вакансий и 517,7 тыс. резюме.

