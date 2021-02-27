До 18 млн тенге увеличили сумму кредита по «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдана в 2021 году. Сумма кредитования увеличена с 13 до 18 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал , что объемы кредитования будут увеличены до 18 млрд тенге по программе «Алматы жастары».

На брифинге в региональной службе коммуникаций у заместителя руководителя управления жилищной политики Алматы Ермека Амирова журналисты спросили, означает ли это, что в этом году участники данной программы смогут приобрести жилье стоимостью до 18 млн тенге.

«Да, совершенно верно. В начале этого года мы провели анализ и заметили, что на рынке подорожали стоимость жилья. В этой связи акимат города принял решение поднять предоставляемый льготный займ по программе «Алматы жастары» до 18 млн тенге. Участники данной программы будут иметь возможность взять полную сумму 18 миллионов тенге для приобретения своего жилья», - ответил Ермек Амиров.

Он добавил, что в текущем году планируется обеспечить жильем более 8 тысяч горожан, из них по «Алматы жастары» – 1000 человек.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В нем могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет.

На поиск жилья банк давал два месяца. Квартиру можно было приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Для ее покупки «Отбасы банк» выдавал максимальную сумму в размере 13 млн тенге, первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Процентная ставка по кредиту составлял 5% годовых.

Заявки принимались от следующих категорий граждан, которые работали в государственных городских и республиканских организациях Алматы: врачи и медсестры; педагоги и воспитатели; артисты, писатели, сотрудники сферы культуры; тренеры и спортсмены; преподаватели и научные сотрудники вузов и научных институтов; работники социальной сферы; журналисты и сотрудники СМИ (государственных и коммерческих), занимающиеся производственной деятельностью.