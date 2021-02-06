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    08:16, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    До 174880 увеличилось выздоровевших от коронавируса казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1221 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 74,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 336,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 119,

    Атырауская область - 80,

    Восточно-Казахстанская область - 29,

    Жамбылская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 41,

    Карагандинская область - 64,

    Костанайская область - 102,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 250,

    Северо-Казахстанская область - 69,

    Туркестанская область - 9.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 174880.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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