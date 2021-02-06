До 174880 увеличилось выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1221 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 336,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 119,

Атырауская область - 80,

Восточно-Казахстанская область - 29,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 64,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 250,

Северо-Казахстанская область - 69,

Туркестанская область - 9.





Итого выздоровевших в Казахстане - 174880.



