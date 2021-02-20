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До 15 тысяч тонн к 2030 году планируют увеличить производство товарной рыбы в Атырауской области

20 Февраля 2021, 13:45
До 15 тысяч тонн к 2030 году планируют увеличить производство товарной рыбы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - До 15 тысяч тонн к 2030 году планируют увеличить производство товарной рыбы в Атырауской области. Такие данные были озвучены в ходе совещания по развитию рыбного хозяйства региона, прошедшем в Атырауской области. Встреча прошла под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Так, было озвучено, что в рамках региональной Программы развития рыбного хозяйства к 2030 году запланировано увеличить объем промыслового вылова рыбы с 13 тысяч тонн до 25 тысяч тонн за счет наращивания морского рыболовства в Каспийском море, а экспорт рыбной продукции - с 6 тысяч тонн до 25 тысяч тонн.

«В текущем году в Атырауской области действующими хозяйствами планируется вырастить 10 тонн товарной рыбы, что больше на 1,5 тонны, чем в 2020 году. К 2030 году данный показатель планируется увеличить до 15 тысяч тонн», - сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Нариман Жунусов.

Саламат Омаров, финансовый директор ТОО «СевКаспийФиш», относящегося к крупнейшему рыболовецкому предприятию ТОО «Имени Амангельды», проинформировал о запланированном производстве рыбной аквакультуры на 1100 тонн в Курмангазинском районе Атырауской области на земельном участке общей площадью 850-900 га.

«Мы планируем активно развивать аквакультуру. И принятая Программа по развитию рыбного хозяйства до 2030 года даст положительный стимул для создания центров аквакультуры в стране. Поддержка государства важна в этой работе», - поделился мнением представитель компании.

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Магзум Мирзагалиев отметил, что на сегодня перед рыбной отраслью страны поставлены масштабные задачи.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана особо отметил важность развития рыбного хозяйства страны. При принятии системных мер планируется довести объемы выращивания рыбы в стране до 600 тысяч тонн. Также в планах – доведение экспорта рыбы до 300 тысяч тонн. Для эффективной реализации намеченных планов при министерстве создан отраслевой комитет, который, в первую очередь, будет принимать меры для обеспечения населения качественной и доступной рыбной продукцией и создания благоприятных условий для развития рыбоводства в стране», - сказал министр.

Кроме того, было замечено, что регион занимает особое место в рыбном хозяйстве страны.

«В Казахстане около 30% вылавливаемой рыбы приходится на Атыраускую область. На двух крупных рыбохозяйственных водоемах – реках Урал и Кигач, - впадающих в Каспий, 20 природопользователей осуществляют свою деятельность», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.

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Напомним, министр экологии с рабочим визитом посетил Атыраускую область в целях разъяснения населению региона норм нового Экологического кодекса. В рамках визита глава ведомства посетил также садковое хозяйство ТОО «Каспий бекіресі лимитед» и Урало-Атырауский осетровый завод.

В декабре 2020 года Правительстве РК приняли Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.


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