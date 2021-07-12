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    16:29, 12 Июль 2021 | GMT +6

    До 15% снизят стоимость стройматериалов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по созданию специальной информационной площадки по онлайн-торговле отечественными строительными материалами поделился первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях исключения необоснованного завышения стоимости продукции рассматривается создание специальной информационной площадки «Маркетплейс» по онлайн-торговле отечественными строительными материалами. При поддержке государства онлайн площадка предоставит возможность реализовать строительные материалы по фиксированной стоимости», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, это позволит снизить стоимость материалов до 15% и обеспечить прозрачность рынка строительных материалов.

    К. Ускенбаев напомнил, что в рамках первого этапа в 2020 году создана онлайн-витрина потребностей в стройматериалах строительных компаний по программе «Нұрлы жер», где казахстанские производители стройматериалов могут ознакомиться с потребностями и, при необходимости, отправить коммерческие предложения этим строительным компаниям после прохождения регистрации. Строительным компаниям в личных кабинетах придут уведомления о получении коммерческих предложений от производителей стройматериалов, где у них будет возможность рассмотрения, выбора ком. предложений. В настоящее время витрина запущена в тестовом режиме на www.stroimaterial.kz, проводится ее функциональное тестирование.

    «На втором этапе в 2021-2022 гг. для производителей материалов будет разработана функция публикации витрины собственных стройматериалов. Для всех участников планируется внедрить бизнес-процесс онлайн заключения договоров с применением ЭЦП. На «Маркетплейс» появится функция контроля доставки товаров совместно с логистическими компаниями», - заключил вице-министр.


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