До 15% снизят стоимость стройматериалов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по созданию специальной информационной площадки по онлайн-торговле отечественными строительными материалами поделился первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исключения необоснованного завышения стоимости продукции рассматривается создание специальной информационной площадки «Маркетплейс» по онлайн-торговле отечественными строительными материалами. При поддержке государства онлайн площадка предоставит возможность реализовать строительные материалы по фиксированной стоимости», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, это позволит снизить стоимость материалов до 15% и обеспечить прозрачность рынка строительных материалов.

К. Ускенбаев напомнил, что в рамках первого этапа в 2020 году создана онлайн-витрина потребностей в стройматериалах строительных компаний по программе «Нұрлы жер», где казахстанские производители стройматериалов могут ознакомиться с потребностями и, при необходимости, отправить коммерческие предложения этим строительным компаниям после прохождения регистрации. Строительным компаниям в личных кабинетах придут уведомления о получении коммерческих предложений от производителей стройматериалов, где у них будет возможность рассмотрения, выбора ком. предложений. В настоящее время витрина запущена в тестовом режиме на www.stroimaterial.kz, проводится ее функциональное тестирование.

«На втором этапе в 2021-2022 гг. для производителей материалов будет разработана функция публикации витрины собственных стройматериалов. Для всех участников планируется внедрить бизнес-процесс онлайн заключения договоров с применением ЭЦП. На «Маркетплейс» появится функция контроля доставки товаров совместно с логистическими компаниями», - заключил вице-министр.