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    13:13, 23 Март 2022 | GMT +6

    До 15 см снега выпало в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы выпало два сантиметра снега, в предгорных районах – 8-10 см, горных – 10-15 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, с пяти часов утра 23 марта в Алматы пошел дождь со снегом. По состоянию на 12:00 часов в городе выпало два см снега, в предгорных районах – 8-10 см, горных – 10-15 см.

    В целях предупреждения гололеда дороги посыпаются противогололедными материалами. Использовано 376 тонны.

    «Коммунальные службы в усиленном режиме чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования. В верхней части города производится сметание снега. Задействовано 987 дорожных рабочих, 412 единиц спецтехники, 111 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю работ за уборкой снега», - отметили в пресс-службе акимата города.

    По прогнозу АО «Казгидромет» днем 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью – умеренный снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, ночью от 1 до 3 градусов со знаком минус. Днем 24 марта, а также 25 и 26 марта осадков не ожидается.


    Теги:
    Погода Казгидромет Акимат Алматы
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