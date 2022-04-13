До 15,9 млрд дополнительно необходимо столице на развитие спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на развитие спорта столице требуется дополнительно выделить 15,9 млрд тенге. Об этом на заседании постоянной комиссии маслихата г. Нур-Султан по вопросам социально-культурного развития отметил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Алмас Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с бюджетом, утвержденным на 1 января 2022 года, на развитие спорта предусмотрено 11,3 млрд тенге. Из них на государственный спортивный заказ - 1,3 млрд тенге. Остальные средства распределены по подведомственным организациям. Внесены на ваше рассмотрение предложения по увеличению финансирования для качественной подготовки спортсменов по всем культивируемым видам спорта на республиканских, международных спортивных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных занятий по общей и специальной физической подготовке. На обеспечение инвентарем, оборудованием, проведение успешной и эффективной работы, укрепление материально-технической базы просим дополнительно 15,9 млрд тенге», – сказал А. Абаев.

По его словам, дополнительные средства требуются на такие программы, как проведение спортивных соревнований. Деньги нужны на ряд крупных международных и республиканских соревнований, на подготовку и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных соревнованиях. Дополнительные средства потратят на завершение ремонта в здании спортивно-медицинского центра, который откроется в этом году и дополнительное образование для детей и юношества по спорту.

А. Абаев отметил, что в столице работают 17 спортивных учреждений, подведомственных управлению, в том числе, 11 детско-юношеских спортивных школ. Имеются спортивная дирекция по олимпийским и неолимпийским видам спорта, центр подготовки олимпийского резерва, спорткомплекс «Даулет» и другие объекты. Всего в городе насчитывается свыше 13 тыс спортсменов.