До 12 тысяч 391 человека возросло число погибших при землетрясениях в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По информации AFAD , что 12 тысяч 391 человек погиб и 62 тысячи 914 человек получили ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Установлено 70 тысяч 818 палаток.

«6 февраля произошло 648 афтершоков после землетрясения силой 7,7 балла в районе Кахраманмараш-Пазарджик и землетрясения силой 7,6 балла с центром в Эльбистане», - отмечается в сообщении AFAD.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Фото: aa.com.tr