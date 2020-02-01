До 100 литров коровьего молока сдает в сутки жительница ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ — В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области наблюдаются высокие показатели в сфере молочного производства. Об на отчетной встрече с участием акима ВКО Даниала Ахметова сообщил глава района Серик Зайнулдин, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акима области в 2019 году молокоприемными пунктами от населения было принято и переработано 1953 тонн молока. В текущем году молокоприемные станции планируют увеличить сбор молока на 2900 тонн, или в 1,5 раза.

Глава региона отметил хорошую работу района в этом направлении и труд рекордсменки области по сдаче молока Розы Болатхановой. Она за сутки в летнее время сдает до 100 литров молока, а зимой не было ни одного дня, что она не сдавала молока. Благодаря стабильной и хорошей прибыли семья строит новый дом. За год их заработок от молока составил около 4 миллиона тенге.

«Хочу сказать, что не надо бояться трудиться. Для нашей семьи эти коровы являются единственным источником дохода. Мы с мужем и сыном, каждый день ухаживаем за ними, сами пасем скот и заготавливаем корм. Сейчас благодаря доительному аппарату, который подарили, мне стало намного легче, ведь сдаю я молоко каждый день. Сейчас по 100 тенге, а летом – 80 тенге за литр. Я считаю, что это очень прибыльный бизнес. В дальнейшем у нас в планах увеличить поголовье крупного рогатого скота до 25-30 голов», поделилась планами Роза Болатханова.

В ходе встречи Роза Болатханова попросила помочь в приобретении дополнительных двадцати голов КРС. На что глава региона пообещал рассмотреть и найти решение. Кроме того, в скором времени в районе планируется открытие мини-завода по переработке сыра. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами из города Алматы. Также предполагается открытие дополнительных пунктов приема молока в селах Верхний Егинсу и Келдымурат.

Как сообщил Серик Зайнулдин за 2019 год объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 66,1 млрд тенге. Хозяйства района закупило свыше двухсот сельскохозяйственной техники на сумму 1624,6 млн. тенге.

– В 2020 году планируем увеличить экспортно-ориентированную кукурузу с 3351 гектара до 4000 гектаров, сою с 958 гектаров до 2000 гектаров, – сказал Серик Зайнулдин.

Фото: Пресс-служба акима ВКО