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    15:00, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    До 10 улиц переименуют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разработано совместное постановление акимата и маслихата Алматы о присвоении новых наименований безымянным улицам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация об этом опубликована на портале «Открытые НПА».

    По микрорайону Нұркент района: улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднана Мендереса.

    По микрорайону Ерменсай Бостандыкского района переименуют:

    улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Жақсылық Үшкемпіров;

    улицу с проектным наименованием № 4 - в улицу Қаршыға Ахмедияров;

    улицу с проектным наименованием № 5 - в улицу Шолпан Жандарбековой.

    По микрорайону Нұр Алатау Бостандыкского района:

    улица с проектным наименованием № 12 получит имя Ғазиза Жұбанова;

    улица с проектным наименованием № 13 - Кәкімбека Салықова.

    По микрорайону Нұрлытау Бостандыкского района:

    улицу с проектным наименованием № 6 назовут в честь Розы Жамановой.

    По Медеускому району переименуют:

    улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Тимофея Седельникова;

    улицу с проектным наименованием № 7 - в улицу Мәшһүр Жүсіп.

    По микрорайону Алатау Медеуского района:

    улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.

    Публичное обсуждение о присвоении наименований улицам на сайте НПА продлится до 27 апреля текущего года.

    Теги:
    Маслихат Акимат Общество Алматы
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