До 10 улиц переименуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разработано совместное постановление акимата и маслихата Алматы о присвоении новых наименований безымянным улицам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информация об этом опубликована на портале «Открытые НПА».

По микрорайону Нұркент района: улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднана Мендереса.

По микрорайону Ерменсай Бостандыкского района переименуют:

улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Жақсылық Үшкемпіров;

улицу с проектным наименованием № 4 - в улицу Қаршыға Ахмедияров;

улицу с проектным наименованием № 5 - в улицу Шолпан Жандарбековой.

По микрорайону Нұр Алатау Бостандыкского района:

улица с проектным наименованием № 12 получит имя Ғазиза Жұбанова;

улица с проектным наименованием № 13 - Кәкімбека Салықова.

По микрорайону Нұрлытау Бостандыкского района:

улицу с проектным наименованием № 6 назовут в честь Розы Жамановой.

По Медеускому району переименуют:

улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Тимофея Седельникова;

улицу с проектным наименованием № 7 - в улицу Мәшһүр Жүсіп.

По микрорайону Алатау Медеуского района:

улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.

Публичное обсуждение о присвоении наименований улицам на сайте НПА продлится до 27 апреля текущего года.