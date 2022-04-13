До 10 улиц переименуют в Алматы
Информация об этом опубликована на портале «Открытые НПА».
По микрорайону Нұркент района: улице с проектным наименованием № 1 присвоят имя Аднана Мендереса.
По микрорайону Ерменсай Бостандыкского района переименуют:
улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Жақсылық Үшкемпіров;
улицу с проектным наименованием № 4 - в улицу Қаршыға Ахмедияров;
улицу с проектным наименованием № 5 - в улицу Шолпан Жандарбековой.
По микрорайону Нұр Алатау Бостандыкского района:
улица с проектным наименованием № 12 получит имя Ғазиза Жұбанова;
улица с проектным наименованием № 13 - Кәкімбека Салықова.
По микрорайону Нұрлытау Бостандыкского района:
улицу с проектным наименованием № 6 назовут в честь Розы Жамановой.
По Медеускому району переименуют:
улицу с проектным наименованием № 2 - в улицу Тимофея Седельникова;
улицу с проектным наименованием № 7 - в улицу Мәшһүр Жүсіп.
По микрорайону Алатау Медеуского района:
улицу с проектным наименованием № 14 назовут в честь Льва Гумилева.
Публичное обсуждение о присвоении наименований улицам на сайте НПА продлится до 27 апреля текущего года.