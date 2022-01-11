До 10 тысяч тонн товарной рыбы будут выращивать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к 2030-му году намерены выращивать до 10 тысяч тонн товарной рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, в регионе более 50 озёрно-товарных хозяйств, в которых за год вырастили 600 тонн рыбы. Более 50% уходит на экспорт в соседнюю Россию.

«Для развития рыбоводства в стране приняли отраслевую программу, рассчитанную до 2030-го года. Документ предусматривает меры господдержки. В частности, для тех, кто занимается рыбной культурой, предусмотрены субсидии по пяти направлениям. Так, компенсация выплаты за рыбопосадочный материал составит 50%. То есть расходы пользователя водоема, занимающегося заселением ценных видов рыбы, возместит государство. К 2025-му году на Сергеевском водохранилище планируют создать садковое хозяйство», - сказал заместитель руководителя инспекции Марат Есимсеитов.

Ранее мы рассказывали, что в регионе 500 водоемов считаются рыбохозяйственными. Из них около 200 не используются для этих целей. В прошлом году аким области Кумар Аксакалов говорил, что потенциал рыбного хозяйства региона используется мало, объемы лова небольшие. Тогда, кстати, поднимался вопрос о субсидировании рыбопосадочного материала.