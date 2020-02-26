До 1 апреля алматинцам необходимо установить свой статус застрахованности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – До 1 апреля алматинцам необходимо установить свой статус застрахованности. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил и.о. руководителя управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Отметим, до 31 марта 2020 действует переходный период, когда все казахстанцы считаются условно застрахованными.

«Сейчас все жители страны могут получать медпомощь в рамках ОСМС вне зависимости от их статуса, чтобы ощутить все преимущества и привилегии. А с 1 апреля, для того чтобы получать услуги в полном объеме, им нужно будет застраховаться», — сказал Тлеухан Абилдаев.

Как озвучили в ходе брифинга, по городу Алматы около 48 тыс. самозанятых граждан, которые оказывают услуги другим физическим и юридическим лицам, при этом источники их дохода не зарегистрированы в информационных системах. Для этих лиц существуют 2 метода получения статуса застрахованного.

«Сегодня им предоставляется возможность стать участниками ОСМС двумя путями: оплатив 5% от минимальной заработной платы (МЗП), это 2125 тг в месяц, или же оплатив единый совокупный платеж (ЕСП). Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП для сельского населения. То есть для Алматы – 2651 тг, 1326 тг — для сельского населения», — дополнил Тлеухан Абилдаев.

Также отчисления в систему ОСМС осуществляются через АО «Казпочта», 25 банков второго уровня, в том числе дистанционно — через 7 порталов интернет-банкинга, филиалы самообслуживания Народного банка и АО «Казпочта». Кроме того, оплату можно произвести через терминалы самообслуживания.

Терминалы самообслуживания, установленные в медицинских организациях, дают возможность незастрахованному, которому требуется медицинская услуга в системе ОСМС, не покидая здания медицинского учреждения, произвести оплату посредством терминала и в течение 5 минут стать «застрахованным» в системе ОСМС.

Следует отметить, что перед посещением медицинской организации граждане могут заранее уточнить свой статус застрахованности посредством телеграм-бота на портале e-gov или пройдя по ссылке на официальных сайтах Министерства здравоохранения РК и Фонда социального медицинского страхования.