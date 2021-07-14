Дноуглубительные работы по каналам рек проводятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводятся дноуглубительные работы по каналам на реке Кигач. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большое внимание мы уделяем очистке водоемов. С целью беспрепятственного прохождения рыб, сохранения рыбных запасов, создания оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства рыб с 2018 года проводятся дноуглубительные работы по каналам на реке Кигач», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Согласно озвученным данным, работы проводятся в пределах Атырауской области, протяженностью 127 км (Ганюшкинский канал - 100,169 км, Жаркосинский канал - 26,7 км). По информации акимата Атырауской области, с начала реализации проекта уже проведены дноуглубительные работы протяженностью 110 км (оставшуюся часть работ запланировано за счет местного бюджета на 2021 год).

Также было отмечено, что в 2020 году завершена реализация проекта «Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Жайык в пределах Атырауской области» (2,2 млрд. тг, 2018-2020 гг.). Проведены дноуглубительные работы Яицкого канала протяженностью 23,5 км. В конце Яицкого канала-рыбохода построен новый канал протяженностью 16,9 км с выходом в море.



