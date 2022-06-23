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Дно озера Сайран очистят до конца 2022 года
23 Июня 2022 16:57

Дно озера Сайран очистят до конца 2022 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в июле этого года будет готово заключение экспертизы проекта по механической очистке дна озера Сайран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по этому проекту будут начаты в октябре и завершены до конца этого года. Также в октябре планируется завершить разработку проекта по благоустройству прилегающей территории для организации зоны отдыха в границах города. Работы планируем начать в 2023 году», - отметил Е. Досаев.

Ранее сообщалось, что озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года.

В декабре 2021 года аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов сообщил, что на территории озера предусматривается создание современного общественного пространства, пешеходной и спортивной зон.

Автор:
Корреспондент
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