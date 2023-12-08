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    21:45, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Дно Аэропортовского озера очистят впервые за 60 лет в Алматы

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    В следующем году в Алматы планируется очистка дна Аэропортовского озера впервые с момента появления водоема в 1963 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров. Озеро пользуется популярностью у населения: его посещают более тысячи человек в сутки.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    По данным акимата, по проекту запланирована механическая очистка дна от ила и камыша, дноуглубительные работы и другое. В настоящее время проведено обследование озера, проект находится на корректировке.

    — После полного опорожнения водоема во втором квартале 2024 года на участке будет задействована техника — 3 гусеничных экскаватора, один погрузчик, 25 самосвалов и бригада из 35 рабочих, — приводит слова акима Турксибского района Бакытжана Акжарова пресс-служба акимата города.

    Теги:
    Вода Экология Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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