Дно Аэропортовского озера очистят впервые за 60 лет в Алматы

В следующем году в Алматы планируется очистка дна Аэропортовского озера впервые с момента появления водоема в 1963 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров. Озеро пользуется популярностью у населения: его посещают более тысячи человек в сутки.

Фото: акимат г. Алматы

По данным акимата, по проекту запланирована механическая очистка дна от ила и камыша, дноуглубительные работы и другое. В настоящее время проведено обследование озера, проект находится на корректировке.