Дно Аэропортовского озера очистят впервые за 60 лет в Алматы
В следующем году в Алматы планируется очистка дна Аэропортовского озера впервые с момента появления водоема в 1963 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе. Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров. Озеро пользуется популярностью у населения: его посещают более тысячи человек в сутки.
По данным акимата, по проекту запланирована механическая очистка дна от ила и камыша, дноуглубительные работы и другое. В настоящее время проведено обследование озера, проект находится на корректировке.
— После полного опорожнения водоема во втором квартале 2024 года на участке будет задействована техника — 3 гусеничных экскаватора, один погрузчик, 25 самосвалов и бригада из 35 рабочих, — приводит слова акима Турксибского района Бакытжана Акжарова пресс-служба акимата города.