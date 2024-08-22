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    06:30, 22 Август 2024 | GMT +6

    Дни культуры Казахстана пройдут в Таджикистане

    Дни культуры Казахстана пройдут в Таджикистане
    Фото: НИАТ «Ховар»

    Делегацию гостей из Казахстана сегодня с особой теплотой встретили в административном центре Хатлонской области – городе Бохтаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Ховар».

    Церемония встречи прошла на площади Государственного флага города Бохтар при участии председателя города Бохтар Абдулмаджида Муминзода.

    Гостей встречали хлебом с солью, исполнением национальных песен и танцев таджикского народа.

    Казахская делегация посетила Областной историко-краеведческий музей «Авасто». Также гостей ожидает запланированная культурная программа.

    С 21 по 23 августа в Бохтаре пройдут Дни культуры Казахстана.

    Напомним, 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Таджикистан.

    В Душанбе сегодня состоялся торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана. На нем было объявлено, что Казахстан и Таджикистан планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшее время.

    Теги:
    Культура День культуры Таджикистан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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