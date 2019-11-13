Дни культуры Москвы пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 15-16 ноября в Алматы состоится ряд культурно-спортивных мероприятий, посвященным Дням культуры российской столицы - Москвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Москва и Алматы отмечают 25 лет установления побратимских отношений. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано 3 октября 1994 года.





Дни культуры Москвы — одна из самых ярких и выразительных визитных карточек российской столицы, адресованная жителям Алматы и других мегаполисов. В состав московской делегации входят звездные исполнители, культовые деятели современной городской культуры, популярные у москвичей театральные коллективы.

Программа включает в себя мероприятия, рассчитанные на разные аудитории: вечерние гала-концерты для взрослых, кукольные спектакли и другие активности для детей, товарищеские спортивные турниры для болельщиков и различные арт-объекты как пример уличного искусства современного мегаполиса.

Так, 15 ноября в 18:00 в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая пройдет фотовыставка «Алматы — Москва: 25 лет дружбы». Выставка расскажет о наиболее ярких и значимых событиях в развитии отношений двух городов: административной столицы Российской Федерации и культурной столицы РК. В экспозиции собраны исторические документы и фотографии из Главного архивного управления города Москвы.

Кроме того, в этот день в 18:30 на сцене ГАТОБ им. Абая с грандиозным концертом выступит женская вокальная арт-группа «Soprano Турецкого». Коллектив исполняет неоклассику — бессмертные произведения в современной обработке, что требует от исполнителей высочайшего уровня мастерства.

Во второй день, 16 ноября в 12:00 в многофункциональном комплексе Almaty Arena стартует турнир по боксу среди молодежных команд Москвы и Алматы.





В нем приму участие юноши 2004-2005 годов рождения 12-ти весовых категорий - от 46 до 80 кг. Формат товарищеского турнира предусматривает бои по 3 раунда продолжительностью по 3 минуты каждый.

Помимо этого, в этот день в 11:00 и 14:00 в Государственном театре кукол города Алматы жители и гости мегаполиса смогут увидеть спектакль Московского театра кукол «Царевна-лягушка». Это одна из самых зрелищных постановок театра. Актеры и куклы вместе играют на сцене.

«В этом году исполняется не только 25 лет дружбы Алматы с Москвой, но и 85 лет дружбы с Московским театром кукол. В 1934 году Московский театр кукол, тогда Театр детской книги, с успехом показал в Казахстане визитную карточку – спектакль основателя театра Виктора Швембергера «Еж и Петрушка». Мы очень рады вернуться в Алматы и познакомить новых юных зрителей с нашей постановкой «Царевна-лягушка», уже полюбившейся московской публике. Россия и Казахстан тесно сотрудничают во всех направлениях, взаимные инвестиции и обмен должны расти и в культурной сфере», - сказала директор Московского театра кукол Людмила Редько.

Завершится второй день открытием арт-объекта Миши Most, посвященного дружбе Москвы и Алматы. В 16:00 в Государственной художественной галерее Almaty Gallery культовый уличный художник Москвы представит арт-объект, посвященный 25-летию дружбы двух городов. По традиции, аудитория мероприятия сможет принять участие в создании арт-объекта. Миша Most - организатор крупных фестивалей в России и за рубежом, куратор выставок и проектов, посвященных разным проявлениям уличного искусства, участник дискуссий и автор лекций по проблематике и развитию граффити.





«Я безумно рад приехать в Алматы и иметь возможность вместе с детьми сделать подарок городу!» - заявил художник, предваряя начало работы над арт-объектом.

Стоит отметить, что в Москве после реставрации был открыт павильон «Казахстан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ).





«Павильон Республики Казахстан после реконструкции становится одной из жемчужин ВДНХ. Архитекторы восстановили исторический облик уникального здания, который был изменен в 60-х годах прошлого века в период минимализма и индустриализации. Павильон вновь украшает стеклянный купол, возвышается шпиль, на стенах воссозданы барельефы и красуются аутентичные восточные орнаменты. На свои места вернулись скульптуры агронома Шыганака Берсиева и акына-поэта Жамбыла Жабаева – символы эпохи становления и расцвета современной экономики и культуры Казахстана», - заявила начальник управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО «ВДНХ» Ирина Яремко.

По итогам реконструкции павильон не только вернул себе волшебство и притягательность восточной сказки, но и наполнился современными интерактивными технологиями, которые позволят проводить в его стенах культурные и деловые мероприятия на самом высоком уровне.