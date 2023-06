«Дни космоса в Казахстане-2019» - итоги, мнения, перспективы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодный международный форум «Дни космоса в Казахстане», который в нынешнем году был посвящен теме «Байконур – колыбель мировой космонавтики», завершил свою работу. Об итогах этого важного события - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Байконур в преддверии нового этапа своего развития

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума. В своем приветствии глава Правительства отметил, что «первый космодром мира находится в преддверии нового этапа своего развития, требующего консолидации сил, идей, партнерской поддержки». Во время встреч с руководителем корпорации «Роскосмос» Д. Рогозиным и финансовым директором компании «One Web» Т. Уэйном были обсуждены вопросы сотрудничества и дальнейшего развития космической отрасли Казахстана.

«Елбасы Н. Назарбаев и Президент К.-Ж. Токаев уделяют особое внимание развитию инфраструктуры космодрома Байконур и его модернизации в соответствии с передовыми стандартами», отметил А. Мамин.

Говоря о сегодняшних успехах казахстанского космоса, Премьер-Министр

отметил, что «в рамках кооперации казахстанских и французских предприятий в нашей столице Нур-Султане завершается создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который позволит проводить сборку и испытания спутников различного назначения. Данный проект рассчитан на стабильную и долгосрочную казахстанско-французскую промышленную кооперацию».

Премьер-Министр подчеркнул значимость международного сотрудничества казахстанских предприятий и ведомств с организациями в сфере космоса ОАЭ, Турции, США, Иордании, Южной Кореи, Украины, Великобритании, Японии, Китая и многих других стран.

Глава правительства сообщил, что в ближайшем будущем ожидается развитие сотрудничества по обмену данными дистанционного зондирования Земли, совместному производству и коммерциализации спутниковых группировок ДЗЗ. «Мы открыты к промышленной кооперации по производству спутника связи, совместным инвестиционным коммерческим проектам на космодроме Байконур». В наших планах доведение финансирования космических систем связи и ДЗЗ Казахстана до $300 млн, в том числе с привлечением частного капитала», - отметил он.

Казахстанский Премьер особо подчеркнул важность проектов, реализуемых на космодроме Байконур. «В ближайшее время начнется реализация масштабного проекта по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек», который по инициативе российской стороны переименован в «Назарбаевский старт». «Ведется проработка проекта по модернизации стартовой площадки №1 «Гагаринский старт» на космодроме Байконур. Для реализации этих проектов планируется привлечение как государственного, так и частного финансирования в общем объеме порядка 330 миллионов долларов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание развитию комплекса Байконур, а также самого города Байконыр, его инфраструктуры, экономики, привлечению инвестиций и росту качества жизни его жителей.

Главная новость форума

Одной из главных новостей на форуме «Дни космоса в Казахстане» стало сообщение министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева о том, что подписан акт о завершении строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СБИК КА) в Нур-Султане.

«Буквально вчера завершилось строительство сборочно-испытательного комплекса, а значит, в 2020 году мы планируем выйти на новый уровень и начать проектирование и производство собственных спутников. Это начало большого пути Казахстана как полноправного участника мирового космического сообщества», - отметил министр.

Министр представил участникам форума и позже всем журналистам подробную презентацию о текущей ситуации в аэрокосмической отрасли Казахстана, перспективах по созданию казахстанских спутниковых систем связи, ДЗЗ, новых планах по сохранению и дальнейшему развитию космического комплекса «Байконур».

В рамках существующих соглашений между Россией и Казахстаном, космический комплекс Байконур арендован Россией до 2050 года. Но, согласно презентации министра, «Назарбаевский старт» на Байконуре, с которого планируется запускать новые российские ракеты-носители среднего класса «Союз-5» и «Союз-6», планируется использовать 40 лет, до 2062 года. При этом отмечается, что пуски ракет «Союз-5» начнут проводиться с этого комплекса с 2023 года, ракет «Союз-6» - с 2025 года.

Аскар Жумагалиев поблагодарил присутствующих на форуме стратегических партнеров Казахстана, среди которых руководство ГК «Роскосмос», Airbus, OneWeb, Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества, Euroconsult, и выразил готовность к дальнейшей реализации совместных проектов. Вопросы эффективного сотрудничества в космической сфере также были обсуждены во время встреч министра цифрового развития с экспертами мировой космической отрасли.

Пусковой минимум на «Назарбаевском старте»

С большим вниманием участники форума слушали яркое выступление главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

«Мы уже практически завершили согласование проекта по «Назарбаевскому старту». Речь идет о вкладе сторон. Для этого Казахстан должен будет согласовать соглашение 2018 года о разделении функций между Россией и Казахстаном. Мы делаем ракету, и в 2022 году она должна быть завершена. А Казахстан вкладывается в модернизацию стартовой инфраструктуры. Времени очень мало, к концу 2022 года (необходимо обеспечение – корр.) так называемого «пускового минимума», то есть обеспечить готовность летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год. И если договоренности будут соблюдены, то строительные работы по проекту «Назарбаевский старт» начнутся уже с 2020 года», - подчеркнул Рогозин.

По прогнозам главы Роскосмоса, на 2022-2023 годы должны состояться испытания ракеты «Союз-5» в классе до 18 тонн полезной нагрузки, а года через полтора, по мере готовности ракеты «Союз-6», начнутся испытания «Назарбаевского старта».

Модернизация «Гагаринского старта» и строительство «Назарбаевского старта» помогут «развязать» узкое место, которое состоит в том, что ракетоносители «Протон» сейчас выводятся из эксплуатации, и 31-я площадка сейчас является единственным стартовым комплексом для обеспечения пилотируемых пусков.

«Это очень рискованно - такого мы стараемся избегать, чтобы был только один старт для пусков ракет в рамках пилотируемой программы. Все может быть, и рисковать так нельзя. Надо оперативно восстанавливать и «Гагаринский страт», соглашение о модернизации которого планируется подписать до конца 2019 года»,- заявил Д. Рогозин. Он добавил, что договоренностей удалось достигнуть в результате переговоров с главой Правительства Казахстана Аскаром Маминым.

Также глава Роскосмоса коснулся темы города Байконыр, который, по его мнению, заметно обновил свой облик. «У Байконура понятное и здоровое будущее, поэтому настроение и у нас, и у наших казахских коллег намного лучше, чем несколько лет назад, когда было больше тумана и меньше ясности», - заключил Д. Рогозин.

«Верной дорогой идем» - Талгат Мусабаев

Выступивший на пленарном заседании форума легендарный космонавт и первый руководитель Национального космического агентства РК, а ныне сенатор Талгат Мусабаев отметил важные стратегические решения Правительства по созданию космической отрасли Казахстана.

«За последнее десятилетие Казахстан сделал огромный рывок в космической деятельности, достиг результатов, которые по значимости равны нескольким десятилетиям напряженнейшей работы. Сегодня в стране практически создана космическая отрасль по всем направлениям, кроме пилотируемой космонавтики, которая под силу мировым космическим державам. Благодаря Национальному космическому агентству (НКА), созданному Указом Первого Президента Казахстана в 2007 году, мы вошли в ряд космических держав с высоко поднятой головой», - подчеркнул Т. Мусабаев.

Первый председатель НКА РК, говоря о дальнейшем развитии Казкосмоса, рассказал притчу о том, что только благодаря правильным решениям можно получать хороший результат в работе. «Надо дать человеку удочку, чтобы он сам мог добывать пищу, которая будет намного ценнее той, которая дается даром. Вот и наше агентство, заложившее основу космической отрасли Казахстана, передает так называемую «удочку» новому министерству для успешной и плодотворной работы», - сказал Т. Мусабаев, поблагодарив и пожелав руководителям и всем специалистам новых достижений.

«Пора готовить новых космонавтов Казахстана» - Айдын Аимбетов

В день старта международного форума «Дни космоса в Казахстане» космонавт Айдын Аимбетов, занимающий ныне пост заместителя председателя правления «АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», сделал символичное заявление. «Организация «Институт развития человека» объявляет о начале общественного проекта «Космонавты Казахстана – Ғарышкерлер». Это подготовка к прохождению в набор космонавтов под девизом «Проверь свои силы!» Но не путать: это не набор в отряд космонавтов, а лишь подготовка к нему. Это даст возможность узнать, сколько людей хочет поступить в отряд космонавтов, а также позволит отработать аспекты научно-космической программы», - рассказал А. Аимбетов.

Космонавт сообщил, что сам будет работать в качестве консультанта этого общественного проекта. Требования – возраст не больше 35 лет, человек должен пройти самые простые физические тесты, но главное – желание стать космонавтом. В течение нескольких месяцев будет вестись прием заявок на сайте «АО «»Қазақстан Ғарыш Сапары», затем состоятся отбор и комиссия.

Подписание документов

В рамках форума АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписало несколько документов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании. В частности, по итогам встречи с компанией «Казавтожол» был подписан меморандум о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий с применением продуктов и услуг космической системы ДЗЗ и системы высокоточной спутниковой навигации РК.

Также на полях форума АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и компания ТОО «BI Infra Construction» подписали договор на оказание услуг космического мониторинга строительства автомобильных дорог.

На встрече с компанией Egyptian Company for Space Applications and Remote Sensing были рассмотрены вопросы текущих совместных проектов в сфере дистанционного зондирования Земли, обсужден план сотрудничества на будущие годы. По итогам встречи сторонами подписано дополнительное соглашение к Дистрибьюторскому соглашению.

В рамках проведенной встречи с Airbus Defence and Space были обсуждены вопросы сотрудничества и совместного участия в международных проектах дистанционного зондирования Земли, был рассмотрен ход реализации текущих проектов. По итогам встречи было подписано реселлерское соглашение на распространение космических данных со спутников Airbus Defence and Space на территории Казахстана. Стоит отметить, что между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и компанией Airbus Defence and Space уже действует контракт на международное распространение космических данных с казахстанских спутников KazEOSat-1 и KazEOSat-2 на внешнем рынке, отмечает пресс-служба компании.

10-летие плодотворного сотрудничества в сфере космических технологий отметили Airbus и Казахстан

Один из основных стратегических партнеров Казахстана в космической сфере - компания Airbus - подвела итоги 10-летнего сотрудничества.

Говоря об общих успехах за последнее десятилетие, которые могут проиллюстрировать это партнерство, генеральный секретарь Airbus Defence and Space (AD&S) Хьюг Лаппорт-Вейвада отметил несколько ключевых моментов.

Это создание космической компетенции в Казахстане с подготовкой более 60 казахстанских специалистов, создание современных объектов по стандартам Airbus, построенных в Нур-Султане и эксплуатируемых «Ghalam» (совместным предприятием между KGS и Airbus). Это выбор «Ghalam» для производства нескольких видов оборудования для компаний Airbus или Oneweb, первое из которых уже проверено на орбите, это первый спутник KazSTSat, реализованный под руководством Казахстана, который был запущен в январе 2019 года и безупречно летает на орбите.

«Эти истории успеха подчеркивают стремление Airbus к развитию навыков, исследовательским и технологическим проектам и инициативам в стране, что способствует росту казахстанской промышленности. И сегодня «Ghalam» является оператором средств мирового класса для проектирования, интеграции и испытаний спутников, готовящихся к эксплуатации в 2020 году», - считает генеральный секретарь AD&S.

Обсуждения новых планов развития космической связи

Панельная секция «Мировые тенденции создания спутников связи» была одной из популярных на форуме. Рабочая программа главного организатора секции – АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) со стратегическими партнерами из Центра Хруничева, ИСС «Решетнева», Талес Аления Спейс, новыми коллеги из компании One WeB, Турции, Узбекистана, Аргентины была насыщенной и результативной, считает председатель правления АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

Сегодня АО «РЦКС», обеспечивающее потребности рынка спутников связи Казахстана на 100%, является одним из ведущих предприятий в осуществлении деятельности по вопросам связи на телекоммуникационном рынке Казахстана.

«Мы ведем работы по обновлению орбитальной спутниковой группировки KazSat, предназначенной для обеспечения связи и телевизионного вещания, передачи данных на территории Республики Казахстан и сопредельных государств. Выход на международные рынки, участие в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Нас интересуют перспективы спутников связи, работающих не только на геостационарных орбитах, но и низкорбитальные космические аппараты, альтернативные космические технологии для предоставления широкополосного доступа к интернету населению Казахстана», - отметил руководитель РЦКС.

Победители конкурса «SPACE IS OUR FUTURE» получили награды

В рамках международного форума «Дни космоса в Казахстане» состоялось награждение победителей конкурса «SPACE IS OUR FUTURE», организованного АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с «Nazarbayev University Research and Innovation System» и спонсором, компанией Planet.

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марата Нургужина, который в провел на полях форума ряд важных переговоров с участниками форума и партнерами Казахстана в космической сфере.

Председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Азамат Батырқожа вручил чек на 500 000 тенге и памятные подарки команде участников (Диас Бахтияров и Рауан Амангельдиев), занявшей первое место в конкурсе.

Генеральный директор Nazarbayev University Research and Innovation System Айдар Жакупов вручил специальный приз Аиде Калиевой, участнице, чья презентация получила у конкурсной комиссии большинство положительных оценок.

«Мы намерены ежегодно поводить подобные конкурсы для представителей талантливой молодежи в области разработки приложений по обработке и анализу данных дистанционного зондирования Земли», - отметил в своем выступлении А. Батыркожа.

На церемонии награждения прибывший для участия в форуме руководитель Ассоциации планетариев и содействующих их развитию Андрей Лобанов вручил компании приветственное письмо в честь предстоящего строительства первого в Казахстане Музея космонавтики «Планетарий Нур-Султан».

Встреча двух космических журналистов

На международный форум были приглашены известные модераторы, журналисты. Среди них главный операционный оператор Euroconsult Стив Бочинджер, главный редактор изданий группы компаний Comnews Леонид Коник, космический журналист, телеведущая Discovery Channal and BBC Сара Круддас.

Организаторы форума провели интересную встречу двух космических журналистов Великобритании и Казахстана – Сары Круддас и Сары Нургалиевой. Во время беседы Круддас, которая впервые посетила Казахстан, поделилась отличными впечатлениями от форума. Казахстанский журналист, которая жила и работала более 30 лет на Байконуре, подарила коллеге свою авторскую книгу о судьбе космонавта Талгата Мусабаева «Знак равенства», написанную через историю Байконура и казахстанского космоса.

«Все люди равны перед Богом и Космосом – это мое кредо, а как вы чувствуете космос?» - спросила я у Сары. – «Точно также. Когда мы смотрим на звезды и ощущаем величие Космоса, то чувствуем вселенский баланс», - ответила она, добавив, что мне крупно повезло «сделать такую космическую» карьеру журналиста. Что ж, я согласна с ней.

И в завершение несколько цифр. Регистрацию на форум прошли более 1200 человек, участие в его работе 650 участников из более 25 стран мира. И еще одна лучшая цитата одного из участников форума, на мой взгляд. «Нам надо помнить о том, что Байконур - это не только историческое наследие Казахстана, а часть государственной стратегии и инвестиций нашей страны».