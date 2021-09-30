Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
30 Сентября 2021, 03:00
Дни казахстанского кино стартовали в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Фильм «Дорога к матери» открыл Дни казахстанского кино на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина шёлкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Ташкентский кинофестиваль имеет большую историю и сейчас спустя 24 года его возродили, и надо сказать все отлично получилось. Любой кинофестиваль – это праздник кино. И после большого перерыва, различных карантинных ограничений, встретиться на таких форумах со своими коллегами очень приятно. В рамках фестиваля мы заключили много меморандумов, надеемся на плодотворное, взаимовыгодное и эффективное сотрудничество», - сказал президент АО «Казахфильм», кинорежиссёр Акан Сатаев.

Своими воспоминаниями об участии в Ташкентском кинофестивале с гостями кинопоказа поделился народный артист Казахстана Нуржуман Ихтымбаев, который вручил директору театра драмы Узбекистана коллекцию фильмов основоположника казахского кино Шакена Айманова.

photo

«Я был здесь более 30 лет назад, в то время «Узбекфильм» был на высоте. Потом приезжал в середине 90-х, тогда наоборот киноиндустрия находилась в плачевном состоянии. Со многими узбекскими актерами мы друзья, многих я знаю, естественно я сильно переживал по этому поводу, ведь кино – это визитная карточка нации. Сегодня меня до слез радуют грандиозные и масштабные изменения в киноиндустрии Узбекистана», - отметил Н.Ихтымбаев.

photo

Напомним, в Ташкенте открылся международной кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути».

Делегация из Казахстана представлена солидным составом известных кинематографистов, среди которых Нуржуман Ихтымбаев, известный своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Жаннат Куанышева, которая снималась в фильмах «Обратная сторона», «Кодекс молчания-2», режиссёр Сатыбалды Текеев, актриса Аружан Джазильбекова, известная ролями в фильмах «Золотая Орда», «Дорога к матери», Азамат Сатыбалды, известный своей ролью в фильме «Дорога к матери», Дильшат Рахматуллин - режиссер анимационных фильмов, Самал Еслямова, известная по роли в фильме «Тюльпан», режиссер, художник-постановщик Адай Абельдинов и другие.

photo

В течение недели в кинотеатрах Ташкента, Андижана и Ферганы зрители увидят такие казахстанские фильмы, как «Дорога к матери», «Музбалак», «Культегин», «Амре», «Ради тебя», Аманат», «Конокрады» и «Оралман».

photo

photo

photo


Центральная Азия   Культура   Узбекистан   Кинематограф  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции