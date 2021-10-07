Дни казахстанского кино стартовали в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Дни культуры Республики Казахстан в Кыргызской Республике. Первым мероприятием в программе стали Дни казахстанского кино, которые пройдут в Бишкеке с 7 по 9 октября. Показы в зале бишкекского кионотеатра «Манас», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

На официальном открытии Дней казахстанского кино Министр культуры и спорта РК отметила, что почти три десятка лет суверенного развития казахстанско-кыргызстанские отношения, в основе которых лежит не только географическая близость, но и общность культуры и истории, традиционные братские узы между народами, последовательно развивались по всем направлениям.

«Все мы знаем, что творчество многих известных кинематографистов Кыргызстана тесно связано с Казахстаном, а именно с киностудией «Казахфильм». В 1968 году на небосклоне советского кинематографа взошла звезда молодого режиссера Болота Толеновича Шамшиева, который взялся за сложную задачу – экранизацию произведения Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш» и блестяще справился с работой – эта картина получила широкое признание среди миллионов зрителей. Снятая им картина «Снайперы», о славном подвиге дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой по праву вошла в золотой фонд казахского кинематографа, и по сей день не сходит с экранов, пользуясь огромной любовью у зрителей всех поколений. И таких примеров действительно много!»,-сказала Актоты Раимкулова в заключение.

Министр выразила уверенность в том, что организация Дней казахского кино в Кыргызстане послужит толчком для совместного процветания и развития взаимосвязей между нашими странами в сфере киноиндустрии. Вплоть до 9 октября у кыргызских зрителей есть возможность посмотреть фильмы «Алмас кылыш» Рустема Абдрашева, «Томирис» Акана Сатаева, «Жау жүрек мың бала», «Дорога к матери», «Казахское ханство. Золотой престол» и анимационный фильм Турдыбека Майдана и Тлек Толеугазы «Музбалак», «Култегин» Адая Абильдинова.