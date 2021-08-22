Дни казахстанского кино прошли в Иордании
АММАН. КАЗИНФОРМ - В столице Иорданского Хашимитского Королевства прошли Дни казахстанского кино в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие организовано посольством Республики Казахстан в Иордании в сотрудничестве с АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» и иорданской Королевской комиссией по кинематографии.
Кинопоказ прошел в «Доме кино» – центре аудиовизуального искусства Королевской комиссии по кинематографии, расположенном под открытым небом в одном из старейших районов Аммана.
Посол Казахстана Айдарбек Туматов, приветствуя гостей, поблагодарил их за неподдельный интерес к казахстанскому кинематографу.
«Мероприятие позволит иорданцам ближе познакомиться с казахстанским народом, его историей и культурой, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-иорданского культурно-гуманитарного сотрудничества», - подчеркнул Посол.
Иорданским зрителям презентованы два фильма, предоставленных киностудией «Казахфильм» имени Ш.Айманова.
Открытие мероприятия началось с художественного фильма «Балуан Шолак» режиссера Нургелди Садыгулова, который получил высокую оценку зрителей. Следующей вниманию публики была представлена кинокартина режиссера Акана Сатаева «Жаужүрек мың бала».
Фильмы были продемонстрированы в оригинальной озвучке с субтитрами на английском языке.
Мероприятие посетили представители дипломатического корпуса, СМИ, а также общественные деятели и жители иорданской столицы.
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