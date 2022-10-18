Дни Ассамблеи народа Казахстана стартовали в 10 вузах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева был дан старт Дням Ассамблеи в вузах «Моя родина – процветающий Казахстан», организованным в преддверии Дня Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели ЕНУ имени Л.Н Гумилева, представители АНК и молодежь.

Дни Ассамблеи проходят в десяти вузах столицы.

Спикерами от Ассамблеи народа Казахстана выступили представитель секретариата АНК города Астаны – отдела по развитию межэтнических отношений управления внутренней политики, Член Совета АНК, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Юсуп Келигов, председатель белорусского культурного центра «Радима» Дмитрий Останькович, председатель представительства РОО «Ассамблея жастары» в городе Астане Юлия Лагуткина. Модератором встречи выступила заведующая кафедры АНК Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор политических наук, член Совета АНК, член президиума Общественного совета МИОР РК, председатель РОО «Ассоциации кафедр АНК «Шаңырақ» Наталья Калашников.

Перед началом программы для студентов была презентована книжная выставка, где каждый мог ознакомиться с деятельностью Ассамблеи города.

Открыл мероприятие председатель правления, ректор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н Гумилева», доктор исторических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Ерлан Сыдыков.

«Открытие Дней Ассамблеи в вузах следует особо подчеркнуть словами дружбы, толерантности, солидарности, идущих из глубин великой степи. С 2013 года успешно функционирует кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Она является интеллектуально-научной экспертной структурой. Наш университет оказывает научно-образовательное содействие. В 2022 году на базе кафедры политологии АНК открыта новая образовательная магистрская программа «Этнополитология», не имеющая аналогов в зарубежной практике. На ней обучается 21 магистрант. Сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана является приоритетным, в стенах нашего вуза проходят гостевые лекции, осуществляются совместные проекты со студенческой молодежью», - подчеркнул он.

В ходе встречи в знак дружбы и сотрудничества участники обменялись памятными подарками.

Член Совета АНК, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Юсуп Келигов, выступая перед собравшимися, отметил исторические и фундаментальные основы развития Независимости Казахстана.

«Молодежь, которая здесь присутствует, сегодня должна гордиться тем, что живет в стабильной и динамично-развивающейся стране, так как сегодня мы являемся очевидцами той стабильности общественного согласия, единства без проблем, тягот и войн. Принцип «Мы равные – мы разные» эта формула работает для тех, кто хочет созидать, укреплять развитие нашей страны и приукрасить нашу жизнь», - отметил он.

В завершение мероприятия была представлена концертная программа с участием творческих коллективов АНК Астаны.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны