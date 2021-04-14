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    19:16, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Дневные блокпосты уберут в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дневные блокпосты, которые были выставлены 12 апреля в Коксуском районе Алматинской области, уберут. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что постановление №54 от 9 апреля главного государственного санитарного врача Коксуского района Алматинской области будет отменено с 00 часов 14 апреля.

    «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля доводит до сведения населения, что на основании Постановления №13 от 12 апреля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» согласно пункта 18. Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, так же осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - сообщили в департаменте.

    Ранее дневные блокпосты появились в Коксуском районе Алматинской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Главная Алматинская область
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