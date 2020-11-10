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Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в США

10 Ноября 2020 12:56
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Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в США

КЭРИ. КАЗИНФОРМ - В Кэри (США) продолжается международный теннисный турнир «Cary Challenger», который входит число соревнований ATP Challenger. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстанец Александр Недовесов завершил борьбу в рамках турнира. В матче первого круга основной сетки соревнований казахстанец уступил представителю США Майклу Ммо со счетом 5:7, 0:6. Дмитрий Попко в первом матче основной сетки турнира обыграл еще одного представителя США Улисса Бланча со счетом 6:3, 6:2. Добавим, что оба теннисиста выступают также в парном разряде турнира.

Сегодня, 10 ноября, дуэт Голубев/Недовесов проведут матч против интернационального дуэта: Роберт Галлоуэй СШа/Трит Хуэй (Филиппины). А Дмитрий Попко в дуэте с канадцем Питером Полански проведет матч против Роберто Галана (Доминиканская Республика)/Даниэль Гала (Колумбия)



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