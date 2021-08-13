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Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира в Чехии
13 Августа 2021 18:54
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ПРАГА. КАЗИНФОРМ – Он посеян в одиночном разряде под вторым номером. В 1/4 финала наш теннисист встретился с итальянцем Риккардо Бонадио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Борьба в поединке, который продлился 1 час и 23 минуты, оказалась менее упорной, чем ожидалось: в стартовом сете Попко сделал один брейк-пойнт, не отдал сопернику ни одной своей подачи и выиграл партию - 6:3.
В начале второго сета соперники сделали по одному брейк-пойнту, но казахстанец в следующих розыгрышах два раза забрал подачу соперника и довёл дело до победы 6:2. В полуфинале Дмитрий встретится с победителем аргентинского противостояния между Уго Карабелли и Факудой Меной.
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