Дмитрий Панарин стал бронзовым призером турнира по бадминтону в Нигерии

Лидер национальной сборной Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин завоевал бронзовую медаль на международном турнире Lagos International Badminton Classics 2026, который прошел в Нигерии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин стал бронзовым призером международного турнира Lagos International Badminton Classics 2026, который прошел в Лагосе (Нигерия).

Казахстанский спортсмен дошел до полуфинала, где уступил представителю Индии Танкаре Гнане Дату Таласиле со счетом 1:2, заняв третье место.

На пути к бронзовой медали Дмитрий Панарин одолел Пранаува Рама Нагалингама (Индия) — 2:1, обыграл нигерийца Сайду Алиуи — 2:0 и оказался сильнее Шашаанка Сей Муннанги (ОАЭ) — 2:0.

Соревнования проходили с 26 по 29 августа. В них приняли участие 149 спортсменов из 24 стран.

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