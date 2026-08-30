Десять золотых медалей завоевали казахстанские боксерши в Польше

Женская сборная Казахстана по боксу завоевала 14 медалей на международном турнире Silesian Open в Польше. В копилке команды 10 золотых, две серебряные и две бронзовые награды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsports.kz .

Соревнования проходили с 23 по 29 августа в Гливице. В них приняли участие около 200 спортсменов из 18 стран.

По итогам турнира казахстанские боксерши завоевали 10 золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

В возрастной категории U17 победительницами стали Нурайым Кудайберген (52 кг), Балым Габиткызы (60 кг), Мадина Нурманова (63 кг) и Аяулым Оспанова (70 кг).

В категории U19 золотые медали завоевали Асылай Мурат (48 кг), Мадира Жумахан (51 кг), Жанель Имантаева (54 кг), Камила Оспанова (70 кг), Алтынгуль Аймухан (75 кг) и Зарина Толыбай (+80 кг).

Серебряными призерами турнира стали Акнур Турсынгали (60 кг) и Айдана Убайдуллакызы (80 кг).

Бронзовые награды завоевали Марал Толепберген (54 кг) и Рамина Маханова (57 кг).

Ранее стал известен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиаду-2026.