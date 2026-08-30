Для счастья не бывает поздно: история пары, сыгравшей свадьбу после 60 лет

Иногда истории, достойные кино, происходят в обычной жизни, а рассказывают их случайные попутчики. Корреспондент агентства Kazinform познакомилась с удивительной парой в поезде «Алматы — Астана», историей, которых невозможно не поделиться.

Поездка на поезде — это особая романтика: чаепитие под стук колес и долгие задушевные разговоры с людьми, которых видишь впервые, но уже чувствуешь родство. Одна из таких поездок запомнилась мне особенно.

Взяв долгожданный отпуск, я ехала из Алматы в Астану, к сестре, у которой только что родилась дочка. Моими попутчиками оказалась удивительная пара — Рымгали и Алмагуль Токбаевы, которые возвращались домой после семейного тоя. Делясь своими историями за чашкой чая, мы отметили забавное совпадение: мою новорожденную племянницу назвали Мариям, а единственную дочь Рымгали аға — Мария.

Глядя на их заботу друг о друге трудно было поверить, что их судьбы переплелись, когда обоим уже было за шестьдесят. История Токбаевых — это живой пример того, что жизнь не заканчивается с выходом на пенсию, а молодость измеряется не цифрой в паспорте, а готовностью открывать сердце и учиться новому.

Один сценарий на миллионы судеб

До 62 лет жизнь Алмагуль Токбаевой, учительницы казахского языка с многолетним стажем, текла по одному сценарию как у миллионов казахских женщин: семья, быт, работа и бесконечные хлопоты.

— Моя жизнь проходила по одному сценарию: дом, работа. Я работала учительницей, зарабатывала своим трудом на жизнь и пропитание. Мы жили, как все. У меня была такая же обычная семья, как у всех. Я думала, что моя жизнь так и будет идти до конца: есть на чем спать, есть из чего кушать, есть, что носить, — рассказывает она.

В 39 лет в ее жизнь пришла боль — муж пропал без вести. Годы ожидания и надежд так и не принесли ответов. Алмагуль оказалась в сложном неопределенном статусе: и не вдова, и не разведенная женщина. Она одна вырастила четырех детей, помогла им встать на ноги, а затем уже нянчила внуков.

— Так и жила, вышла на пенсию и коротала дни. Дети выросли, жизнь надо посвящать внукам. Утро, день, вечер, ночь, все по одному сценарию. И в один прекрасный момент, я назову это прекрасным моментом, произошло событие, которое полностью изменило мою жизнь. Я не ожидала, что у меня начнется новая глава жизни. Я почему-то думала, что «все, мне уже за 60, точка, так и буду жить», — говорит она.

Фото: личный архив семьи Токбаевых

«Будем вместе жить? – По рукам!»

Все изменилось в начале сентября 2024 года. Сноха Алмагуль, жена младшего брата, полушутя предложила ей познакомиться с человеком — отцом своей коллеги. Мужчина, Рымгали Токбаев, ветеран железной дороги с 45-летним стажем, больше двух лет назад потерял супругу, с которой прожил почти полвека. Его дочь Мария очень хотела, чтобы папа снова обрел счастье, ведь отец для нее был всем миром.

Сначала была переписка и обмен фотографиями, затем долгие телефонные разговоры. Через полтора месяца, в октябре, состоялась их первая встреча в Астане, организованная Марией.

— Мы провели там больше трех часов. Воочию познакомились, рассказывали друг другу о своей жизни. Настолько мне было тепло и хорошо с человеком! На сердце такое спокойствие, умиротворение… И в конце, когда уже пора было ехать домой, он мне говорит: «Ну что, будем вместе жить?» Я говорю: «Будем». — «По рукам?» — «По рукам!» До сих пор смеюсь и говорю: «Надо же, наверное, ни одной женщине в жизни не делали так предложение». Но это было так романтично! Я приехала домой с букетом шикарных цветов и с чувством, прям как после первого свидания, — с улыбкой рассказывает она.

На тот момент Алмагуль Токбаева жила в Алматы вместе с семьей дочери. Она говорит, что не думала, что предложение снохи и ее ответ «Почему бы и нет?» в итоге могут привести к браку.

— Я познакомилась с хорошим человеком. Вернее, не я познакомилась, а меня познакомили. И хочу сказать, что благодарна своей судьбе, благодарна Создателю, что приняла правильное решение, не отказалась от предложения соединить свою судьбу с хорошим человеком и дальше продолжать жить. Жизнь, оказывается, настолько бывает прекрасной, полна разных сюрпризов, несмотря ни на возраст, несмотря ни на что, — подчеркивает она.

Фото: личный архив семьи Токбаевых

Документы, той и материнское благословение

Официальное оформление отношений заняло довольно много времени: Алмагуль нужно было привести в порядок документы после долгих лет статуса жены пропавшего без вести человека. Когда формальности были позади, в феврале она переехала к Рымгали аға в Астану.

— Назавтра я улетела в Алматы и наша переписка продолжалась, пока он мне не сказал: «Переезжай ко мне в Астану». 23 февраля я уже переехала к нему и мы узаконили наши отношения. До этого я 13 лет жила и работала в Астане. Здесь появилось много друзей, поэтому в апреле мы решили устроить скромную встречу для узкого круга родных и коллег. Также прилетели родственники из Алматы, из Талдыкоргана, с Семея, — рассказывает она.

Но их скромный дастархан вылился в пятиминутный сюжет: тамада оказался журналистом, и уже на следующий день репортаж о свадьбе показали на весь Казахстан. Реакции в соцсетях были разными: кто-то поздравлял, а кто-то говорил: «Зачем?». Но самым главным было — искренняя поддержка семьи.

Особенно волнительной стала встреча с бывшей свекровью Алмагуль. Она не просто поддержала ее, но и приняла Рымгали Токбаева как родного сына и дала паре свое материнское благословение — бата.

— Так судьба распорядилась, что мой муж пропал, мы его так и не нашли. Долгие годы ожидания. Ждали, что он где-то появится, что он жив, мы предполагали разные варианты. Но вот так судьба распорядилась. Мама первого мужа и вся его родня — мы за эти 40 лет никогда не прерывали связь. Они приехали, поздравили нас. Свекровь сначала поплакала, конечно, а потом благословила нас, дала бата. Они записали видеообращение, сказали, что никто на меня не обижен, что они благодарны мне и желают только счастья. И самого Рымгали они приняли как родного человека, — так с теплотой вспоминает Алмагуль Токбаева.

«Вторая молодость»: путешествия и театры

После свадьбы у Алмагуль и Рымгали Токбаевых началась насыщенная семейная жизнь. Супруги путешествуют и проводят время вместе: побывали во Вьетнаме, Польше и Германии, гуляют в парках и ходят в театры. У них много общих хобби и увлечений, вместе учат языки, обсуждают книги и фильмы. Наступила вторая молодость, считают они.

— Наверное, все подумают, что я от безысходности или от одиночества замуж вышла. Нет, я никогда не была одинокой, я всегда была окружена людьми. Я вышла замуж после 60, потому что решила жить дальше вместе с человеком, который подарил мне чувство спокойствия, радости и уверенности. Мы с мужем очень похожи: у каждого за плечами жизненный опыт, мы оставили свой след в профессии, у нас схожие взгляды и характеры. Я, может быть, чуть общительнее, а он спокойный, очень добрый и открытый. Прошло уже два года, и ни одного дня, ни одного часа у меня не было мысли: «А зачем я это сделала?» — говорит Алмагуль Токбаева.

Она признается, что раньше во многом ориентировалась на ожидания окружающих и жила так, какой ее хочет видеть окружение: доброй учительницей, отзывчивой мамой, бабушкой с большим сердцем. По словам Алмагуль Токбаевой, такой образ жизни она воспринимала как должное. Поэтому она советует не бояться перемен и не откладывать жизнь на потом.

— Если вам хочется изменить жизнь — пробуйте, не бойтесь ничего. Посмотрите, на какой точке вы были в прошлом году и где находитесь сейчас. Посмотрите, что изменилось за этот год. Если есть плюсы — меняйте жизнь дальше. Не надо ждать, что кто-то придет и изменит ее за тебя, ты хозяин своей жизни. Жизнь — это бесценный подарок, который нам дали, и все, что вы делаете, нужно делать с улыбкой и с удовольствием, — советует она.

Фото: личный архив семьи Токбаевых

На «ты» с искусственным интеллектом и технологиями

Алмагуль Токбаева удивляет своей энергией и стремлением идти в ногу со временем. Пока многие взрослые люди сторонятся гаджетов, она активно осваивает искусственный интеллект, берет обучающие курсы, развивает свои аккаунты в соцсетях и спокойно оплачивает покупки современными способами оплаты, заставляя молодых восхищаться.

— Возраст — это не значит, что тебе все запрещено. В 2000-х годах, даже смешно вспоминать, когда в колледже только появились компьютеры, мы с коллегами мышку в руках держать боялись. Никак не могли курсор навести в нужное место. Ну, а потом научились. Учительская профессия всегда требовала идти в ногу с технологиями. Сейчас я изучаю искусственный интеллект, покупаю курсы. Пока есть возможность, я хочу учиться, — признается она.

По словам Алмагуль Токбаевой, интерес к новым технологиям помогает ей не только получать новые знания, но и лучше понимать себя. Она старается постоянно находить возможности для развития и не боится осваивать новое.

Поезд прибыл в холодную Астану и пора было прощаться, но нас согревало тепло от нашего разговора. История Алмагуль и Рымгали Токбаевых — это напоминание каждому, что для счастья не бывает «слишком поздно». Все начинается с «По рукам!».

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане на популярную дату — 26.06.2026 года — жители Алматы подали 830 заявлений на государственную регистрацию брака — это самый высокий показатель по стране.