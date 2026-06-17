Тысячи пар казахстанцев забронировали регистрацию брака на 26.06.2026

В Казахстане завершился прием заявлений на государственную регистрацию заключения брака в популярную дату — 26 июня 2026 года, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Госкорпорации «Правительство для граждан», прием заявлений завершился 11 июня.

Традиционно даты с необычным сочетанием цифр вызывают повышенный интерес у будущих супругов.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы — 830. В Астане зарегистрировано 740 заявок на регистрацию брака, в Шымкенте — 141.

В госкорпорации отметили, что красивые даты остаются востребованными среди казахстанцев, планирующих вступить в брак, и ежегодно привлекают повышенное внимание молодоженов.