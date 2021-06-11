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    18:30, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Для увеличения кормовой базы выделено 200 млн тенге в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов рассказал о проводимой деятельности в регионе по предупреждению последствий засухи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК глава области сообщил, что в целях увеличения запасов кормов из местного бюджета выделено более 200 млн тенге.

    «Сильная засуха, которая наблюдается в регионе последние годы оказывает пагубное влияние на животноводство. Для сохранения поголовья скота в условиях засухи в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. Мы уже начали эту работу. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 млн тенге. Отгруженные корма из соседних областей доставляются аграриям региона», - отметил аким области.

    Кроме того, по его словам, была создана специальная рабочая группа в составе представителей Министерства сельского хозяйства, экологии, депутатов Мажилиса, руководителя РГП «Казгидромет», сотрудников местных исполнительных органов. Они воочию ознакомились с текущей ситуацией и встретились с местным населением. В результате даны рекомендации о необходимости внесения изменений в государственные программы, оказания поддержки со стороны Правительства.

    «В рамках данной работы через АО «Продовольственная контрактная корпорация» отработан вопрос по доставке в нашу область 1700 тонн ячменя по низкой цене», - добавил Серикбай Трумов.

    По данным РГП «Казгидромет», количество осадков в Мангистау составляет 17% от необходимой нормы.


    Теги:
    Сельское хозяйство Акимат Общество Мангистауская область
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