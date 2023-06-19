Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га, передает МИА «Казинформ».
На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.
В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и Астана Орманы. Для тушения пожара привлечены два вертолета МИ-17 Министерства обороны.
Создан штаб пожаротушения.
Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.
Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.
Позже в ДЧС добавили, что пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.
Кроме того, астанчан попросили не выходить на улицу.