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Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июня 2023, 18:04
Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17 Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га, передает МИА «Казинформ».

На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.

В тушении задействовано 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, а также техника акимата города и Астана Орманы. Для тушения пожара привлечены два вертолета МИ-17 Министерства обороны.


Создан штаб пожаротушения.

Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.

Позже в ДЧС добавили, что пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Кроме того, астанчан попросили не выходить на улицу.


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